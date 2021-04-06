材料-KY（4763） 受惠醋片營收大幅成長，絲束級和眼鏡用塑料級醋片需求皆強勁，3月營收2.32億元，月增37.47％、年成長20.59％，為歷史新高；第一季營收6.31億元，年增20.41％。

材料-KY表示，絲束需求維持強勁，醋片也已有相當數量的訂單在去年陸續談妥或贏得標案，加上今年持續有新產能開出，樂觀看待今年營收再創新高，有機會達到雙位數成長。

材料-KY目前絲束廠規劃新增一條絲束產線，原預期今年上半年量產，目前進度順利已於一月提前開始量產，絲束年設計總產能現為16,000噸，且今年將持續擴充醋片產線，預計將於今年底前新增5,000噸設計產能，醋片年設計總產能將達3萬噸。

此外，醋酐新廠則將建造6萬噸的設計產能，去年第四季動工，預計今年第二季完工，除自製上游原料將有利於降低及穩定生產成本，也有機會有少量產出外賣。

材料-KY指出，由於在今年新增一條絲束產線後，現有絲束廠廠房已無空間新增產線，因應未來絲束需求與營運成長，公司預計擴建絲束廠，新增5,000噸產能，投資金額約3.5億元，目前正在洽談購置土地廠房等事宜，目標在今年啟動投資計畫。

(工商 )