財神爺來敲門，110年1-2月期統一發票日前開獎，新營國道南下的全家超商，顧客只花59元買提神飲料及茶葉蛋就幸運中1000萬特別獎。

新營國稅局分局長蕭淑芬6日特地前往該門市張貼紅榜慶賀，提醒該名中獎的幸運民眾，記得在7月5日前持中獎發票到第一銀行、彰化銀行或全國農業金庫等兌獎據點兌領獎。

蕭淑芬也提醒民眾，消費時使用載具儲存雲端發票，專屬獎中獎機會又加碼囉。100萬元獎項增加為30組、2000元獎項增加為1萬6000組及500元獎項維持60萬組。

民眾可用手機App Store或Google Play下載財政部「統一發票兌獎APP」，購物消費使用APP載具儲存發票，不怕發票遺失，也不用花時間整理及對獎，獨家提供「我要領獎」功能-可兌領雲端發票全部獎項及電子發票證明聯五、六獎獎金，中獎民眾只要於領獎期限前在APP完成獎金匯入帳戶設定，中獎獎金馬上入帳，不受天候、地點及營業時間限制，享有24小時免出門的兌領服務及免印花稅的好處。

(中時 )