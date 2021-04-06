台中市南屯區黎明國小附設幼兒園擴建增班落成啓用，立委張廖萬堅6日到校與校長徐大偉、家長會長張峻榮一同參觀擴建完成的幼兒園。（立委張廖萬堅服務處提供）

台中市南屯區黎明國小附設幼兒園擴建增班落成啓用，立委張廖萬堅6日到校與校長徐大偉、家長會長張峻榮一同參觀擴建完成的幼兒園，大讚公幼環境佳、家長負擔輕，將繼續爭取中央補助。

張廖萬堅表示，黎明國小附幼由3班擴建為7班，原編列擴建工程預算約4500餘萬，2018年10月教育部核定補助八成，2019年6月動工，但教室設備費用不足，他於2019年11月邀集教育部次長林騰蛟以及台中市教育局等相關單位到校會勘。

針對園舍教室設備補助不足進行協調，經爭取，次長林騰蛟現場同意核實增加補助相關設備經費，旋於2020年1月核定補助黎明國小附設幼兒園原有3班班級搬遷及增設4班之教室設備經費791萬餘。

張廖萬堅說，黎明國小因為建校逾40年，部分校舍老舊，不敵七期重劃區內新建學校，生源流失，原擬爭取校園改建新大樓；後考慮經費龐大爭取不易。乃建議校方優先配合中央擴大公幼補助計劃，爭取擴建幼兒園園舍經費。

校長徐大偉表示，該校位於南屯、西屯交會處，交通便利加上周邊重劃區發展迅速，近年來人口移入大增，學區內對於公立幼兒園需求也大幅提高，黎明國小附設幼兒園原有3班，近年來每逢招生期間，年年爆滿必須抽簽，各民代服務處及學校均接獲家長陳情，希望能增班提供更多名額。如今順利完工落成，幼兒園舍煥然一新，每學年招生人數從86人大幅提升至196人。

徐大偉感謝立委張廖萬堅過去幾年對黎明國小的幫忙，除了協助學校爭取中央補助社區共讀站、老舊校舍結構補強、校舍環境改善外；今年初會勘爭取預算中的8人制足球場地整建，以及新落成啟用的幼兒園園舍，都深深感受到萬堅立委對學童教育環境的重視與努力。

他說，過去校方因現有教室內外部環境設備老舊，原幼兒園鄰近中央廚房有油煙味問題不利增班，現經由委員協助爭取擴建及設備費，幼兒園擁有獨立新園舍，並從3班順利增為7班。

家長會長張峻榮說，黎明國小緊連七期重劃區及單元二重劃區，位居台中市發展的核心區域，近年來人口快速成長，公立幼兒園的需求量大增，家委會與學校為此困擾奔波許久，特別感謝張廖萬堅立委爭取教育部的經費，加上市府教育局大力支持配合款，終於擴建增班完成。

張廖萬堅強調，未來會繼續爭取中央資源補助西南屯各高國中小，更新教學環境及設備，希望提供孩子們更優質的學習及成長環境。

(中時 )