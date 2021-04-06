雲林縣口湖鄉台灣鯛業者研發智能養殖，打造地方創生外銷基地。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「口湖漁類生產合作社」研發台灣鯛高密度智能養殖技術，配合「漁電共生」太陽能發電，希望吸引旅外青年返鄉創業，進一步發展地方創生打造外銷生產基地，目前已有4名漁民加入、7名漁民洽談中，未來將規畫超過100個智能養殖池，打響雲林台灣鯛名氣。

口湖漁類生產合作社總經理王益豐，為了提升台灣鯛產業文化，斥資3000餘萬元興建「台灣鯛生態創意園區」，成為雲林沿海最具特色的觀光工廠，後來更參考外國養殖技術，加上自己的養殖經驗，研發台灣鯛「高密度智能養殖技術」，配合地方創生計畫，打造全新型態的智能養殖。

王益豐表示，傳統台灣鯛養殖大多依靠人工，他研發「高密度智能養殖技術」利用感測器控制水質溶氧量，以及使用自動餵料機等智能機具，養殖密度可大幅提高，經由這種複合式的智能養殖，不僅可大幅減少養殖風險，還能提高數倍的生產利潤。

目前生產合作社設有4個智能養殖示範池，每池面積僅45坪，但由於採用階段式放養，1年可收成3次，總收成量達5萬台斤，與1公頃傳統魚塭相當，試養2年後各方面運作已成熟，目前對外展開招募，吸引4名漁民加入，7名漁民洽談中，未來將開發占地6公頃的智能養殖區，設置100個以上智能養殖池。

王益豐認為，全台台灣鯛每年外銷市場達1、20億元，傳統漁業合作社必需轉型朝向多元發展，除了養殖加工外，還要加入觀光休閒、生態導覽、智能科技、地方創生等元素，才能在競爭激烈的市場突圍而出，創造高經濟效益且充滿在地文化的新形態漁業。

(中時 )