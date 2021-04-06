網友看完第一人稱視角事故影片後，狂起雞皮疙瘩直呼，好絕望。(摘自PTT)

太魯閣號撞擊瞬間曝光！司機最後4秒「緊踩最大煞車」 列車傾斜直撞隧道

台鐵太魯閣號撞工程車釀50死，運安會今（6日）召開記者會說明事故調查進度，同時也公布太魯閣號車頭（第8節車廂）衝撞工程車的影片，列車出隧道後經過轉彎處驚見工程車時已來不及剎車。網友看完第一視角的事故影片後，狂起雞皮疙瘩直呼，好絕望。

台鐵太魯閣號408車次4月2日衝撞軌道上的工程車造成50人因此罹難，運安會今公布事故發生前的車頭錄影畫面，短短約7秒長的影片中，卻極為震撼。當時列車剛出隧道，轉彎準備邁入下一個隧道口時，才驚見軌道被工程車佔用，緊急剎車已來不及閃躲，車頭在與工程車擦撞後，隨後往左偏離撞上清水隧道北口。

運安會主委楊宏智說明，太魯閣號車禍前時速為126公里，而最後的車速則停在121公里。從畫面來看，撞到工程車後，車頭已經向左歪斜，隨後撞擊隧道口左側，撞擊點正好是司機員的位置，車頭更被削掉一半。撞擊發生後，列車在隧道內持續搖擺、左右撞擊，總共滑了360公尺才停下。 強烈的撞擊造成太魯閣號第8車廂左側全毀、第7車廂延重扭曲變形並與第6車廂脫節，第6第5車廂嚴重變形。

撞擊影片曝光後，網友紛紛被列車駕駛座第一視角畫面震撼到，坦言根本沒時間反應，想必司機員肯定很絕望。「難怪車頭會被削成這樣」、「我照影片走剩兩秒才發現鐵軌有東西」、「這根本躲不掉」、「根本來不及反應啊」、「看了真的絕望」、「這影片...火車司機真的絕望」、「根本來不及，而且要過點彎才看到」、「出隧道第一時間駕駛根本看不到工程車，哪有時間反應」。

(中時新聞網)