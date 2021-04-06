邱澤、許瑋甯主演《當男人戀愛時》首週末上映，靠著好口碑，全台票房突破5800萬，即將邁向破億大關，不僅勇奪春假期間全台新片冠軍，更超越《比悲傷更悲傷的故事》與《孤味》的開片紀錄。

電影上映適逢連假期間，導演殷振豪、邱澤、許瑋甯與Lulu黃路梓茵到全台戲院跑透透，共跑了近70場放映。主創團隊勤跑戲院期間觀眾反應相當熱情，有女性觀眾不顧男友在身旁、直接當面向邱澤示愛：「本來覺得你不是我的菜，看完電影覺得你真的很帥！」還有影迷投稿，說自己與曖昧女生一起去欣賞該片，看完後鼓起勇氣向對方告白，當天就立馬脫單了，成為名副其實的「當男人戀愛時」。許瑋甯跑也被觀眾要求原音重現片中經典的台詞「啥款」，Lulu則在跑映後時被觀眾起哄高歌一曲，還搞笑回應：「你們是不是很閒！」導演和演員更一起在戲院廳外偷聽觀眾反應。

眾人看完一致認同「笑著笑著就哭了」，邱澤、許瑋甯也被網友封為「淚腺排毒最強CP」，全台網友更掀起一股二創《當男人戀愛時》素材的風潮，許瑋甯跑映後時就收到多名觀眾送上親自手繪的海報與劇照，也有戲院員工將電影裡的「阿成和浩婷」畫在白板上歡迎他們的到來，讓男女主角相當驚喜。看到首部執導長片有那麼多人力挺，導演殷振豪相當感動：「希望大家看完《當男人戀愛時》後，更懂得如何向身邊珍惜的人表達自己的感情。」

(中時 )