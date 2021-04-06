先誠實再成交！全台房仲第一品牌永慶房產集團，去年6月帶頭讓成交行情更公開透明，全台1,200店領先政府、同業推動「實價登錄3.0－主動提供揭露至門牌的成交行情」，展現永慶作為領導品牌、保障消費者權益的決心，獲得各界肯定。不僅帶動2020年新展店數超過150店，全台19縣市穩居店數市佔第一，集團總成交金額直逼7千億元，旗下永慶房產加盟三品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產全年成交件數達4.1萬件，等於每天幫160組客戶成家，是客戶圓成家夢時的最佳夥伴。

除了全台績效寫下歷史新高，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產在東台灣也創下佳績，2020年宜蘭、花蓮、台東三縣市全區營業店數突破60店，不僅店數市佔直逼4成，在1,000位經紀人的聯手服務下，平均每22分鐘就有客戶把買賣屋的人生大事，委託給值得信賴的永慶房產加盟三品牌房仲經紀人。

而永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產合作共好的跨區、跨店、跨品牌「深度聯賣」，是即時完成客戶託付的關鍵之一！東台灣消費者享有「1家委託、60店聯賣、1,000人共同銷售」的尊榮禮遇，買方擁有更多的物件可以挑選，賣方也有機會選擇出售價格，成交速度當然快速。

東台灣消費者享有「1家委託、60店聯賣、1,000人共同銷售」的服務！(圖/永慶房仲網提供)

另一方面，永慶房產集團的創新DNA，永遠為客戶著想，集團夥伴們不再只是買、賣屋仲介，而是美好生活品質的提供者，結合數位科技打造更好的購屋經驗。不僅有專利的「實境找房」服務，消費者用手機、平板或電腦，透過Google街景，先體驗物件周圍生活圈，啟動全新看屋模式，並以720度環景照片觀看房內細節，大幅減短找房時間。《永慶房仲網》上也提供全國最多實境找房物件，成為疫情期間最佳找房利器！還有房市資訊寶庫《社群商耕報》，經紀人客製化房產新聞，協助客戶掌握房市最新動態。

此外，優質企業就是拿獎拿不完！在台灣服務業奧斯卡獎－《工商時報》台灣服務業大評鑑中，集團已多次包辦連鎖房仲業前三名殊榮！永慶不動產連續4年獲得銀獎，而有巢氏房屋和台慶不動產也2度獲得肯定，領先其他加盟品牌。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，致力提供超越客戶期待的感動服務，是身為領導品牌的責任，未來，我們會持續與消費者站在一起，感動服務不斷推陳出新，帶動台灣房仲產業前進！

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)