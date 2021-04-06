太魯閣號視訊求救畫面曝光 男乘客挺進最嚴重車廂助救援（新北市消防局提供／王揚傑新北傳真）

張姓乘客傳回事故現場影像。（新北市消防局提供）

張姓乘客傳回事故現場影像。（新北市消防局提供）

新北市119值勤員與張姓乘客對話。（新北市消防局提供）

新北市119值勤員與張姓乘客對話。（新北市消防局提供）

新北市119值勤員與張姓乘客對話。（新北市消防局提供）

新北市119值勤員與張姓乘客對話。（新北市消防局提供）

新北市119值勤員與張姓乘客對話。（新北市消防局提供）

本月2日上午台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道發生重大事故，1名第7節車廂女乘客打電話向母親求救，在新北市的母親立刻打119向新北市消防局求援，新北市消防局受理報案後，值勤員隨即向上通報並回撥女乘客，但因流量限制，值勤員只好請另名張姓男乘客加入新北市消防局官方LINE帳號，透過手機鏡頭傳送隧道及車廂內狀況，影像今（6）日流出。

新北市消防局運用視訊追蹤案件，曾服消防替代役的張姓乘客經值勤員指引，前往最嚴重6至8節車廂協助進行檢傷分類，影像中見車內昏暗、車體扭曲、滿是傷者，經過半小時檢傷分類，得知OHCA10人、重傷10人、輕傷64人，此訊息再經值勤員通報花蓮縣消防局與消防署。

此時花蓮縣消防人員已到場，值勤員也請張姓乘客將檢傷資訊告知指揮官，優先救治重傷者。

新北市消防局表示，此次救援除執勤人員專業引導，更要感謝張先生熱心查看乘客生命徵象與第一時間檢傷，使消防人員到場時能依檢傷分級、快速急救與送醫，讓消防單位在第一時間掌握傷情、加派支援、縮短黃金救援時間。

(中時 )