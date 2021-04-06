今年全國中等學校運動會於4月17日至22日在雲林縣盛大舉行，舉重項目4月16日展開，戰績輝煌的大內國中舉重隊，備受期待為台南爭光，台南市教育局副局長吳國珉6日至大內國中致頒勉勵金及能量飲，轉達市長黃偉哲對選手的關心，也期許小將們能旗開得勝、凱旋歸來。

教育局局長鄭新輝表示，台南市建置區域性培訓網，希望選手能自國小、國中至高中就近訓練，大內國中舉重就是其中一所區域性重點發展學校，選手畢業後銜接玉井商工，2校均為全中運常勝軍，前年奪取3金1銀3銅，去年也獲1銀1銅，今年目標將再爭奪2面金牌。

體育處表示，大內國中舉重隊隊長林耀中為今年全中運的奪牌亮點選手之一， 於今年全國青年盃舉重錦標賽時，忍住長達兩個小時手掌破皮的痛楚，直到順利奪金並破大會紀錄時，才靦腆向教練訴說自己的手已經破皮，他去年因為年紀不符而無法參與全中運，今年能夠正式征戰全中運的他也誓言目標全力奪金，為台南市爭取最高榮耀。

而大內國中另一位謝育彩選手則個性單純且自律，平常假日主動到學校舉重館自主訓練，由於母親是新住民加上隔代教養，養成她獨力且自動自發的個性，去年初次參加全中運便獲得第三名的好成績，希望今年能再接再厲，挑戰自己的極限，將紀錄再往上推進。

體育處表示，台南市專任運動教練陳涵彤長期培訓大內、玉井地區之舉重選手，大內國中校長李世昌及行政團隊亦給予舉重隊完善的後端支持，讓選手除了能專心於訓練上外，更強調課業輔導及品德教育並重的重要，因此大內國中舉重隊的小將多半自律性高。

目前舉重隊成員有10位國中生及7位高中生，此外，為了將舉重運動向下紮跟，也在大內地區推展適合國小學生參與的舉重技術運動，而今年也有2位國小生於今年舉重協會技術賽奪得冠軍，未來將有機會成為全中運場上的明日之星，發揚大內精神。

(中時 )