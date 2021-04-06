新北市永和區秀朗診所林義龍院長於2019年間，遭舉報不實登錄病例詐領保險金逾500萬元，同年5月，林姓院長再遭前模特兒吳姓女秘書開記者會爆料，院長不僅扣薪資，更涉嫌性騷擾。台北地院審結，今（6日）依偽造文書罪，判其1年徒刑，另1年10月得易科罰金。可上訴。

刑事局去年4月間接獲台北地檢署指揮一起詐欺案件，為健保署於2019年底接獲多人檢舉，指稱秀朗診所涉嫌刊登不實患者病例，偽造病人曾於就診時接受多樣檢查，從小感冒被紀錄為超音波、高血脂、腎結石等，涉嫌詐領健保費，初估造假的資料超過2千筆，獲報後隨即成立專案小組偵辦。

此外，前診所員工也於去年5月出面開記者會踢爆診所內幕，其中一位吹哨者為前診所吳姓女秘書，該秘書曾擔任模特兒，面貌姣好，吳女出面指控，院長長期對她性騷擾，甚至要她幫忙偽造病患履歷，她難以忍受才離職，憤而出面踢爆內幕。刑事局於5月間，發動搜索拘提林姓院長在內3名嫌犯，依詐欺與偽造文書罪送辦。

檢方起訴書指出，林義龍自2018年10月起至2020年3月間，以偽造患者病例的方式，向健保署詐領共計517萬餘元，利用醫師身分謀取不當利益，向法院求處重量刑；台北地院審結，今日下午宣判，依偽造文書罪判林1年徒刑，另1年10月得易科罰金，全案可上訴。

(中時新聞網)