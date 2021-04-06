66歲羅姓男子3日陳屍在台61線24.8公里處的防空洞，許姓男子經過時發現一具白骨立馬報警，警方獲報後趕往現場查看，在白骨旁尋獲羅姓男子的健保卡，初步調查現場無打鬥痕跡，詳細死因仍待相驗。

許姓男子3日下午3時在台61線24.8公里處發現一具白骨，報案後警方隨時到場處理，憑藉現場尋獲的健保卡找到相關資料，隨後羅姓男子的兒子到派出所做筆錄，羅男家人對於死亡並無意見，且現場初步勘查並無打鬥痕跡，詳細情形仍待相驗。

(中時 )