台61線防空洞尋獲一具白骨 無打鬥痕跡、死因待相驗 19:392021/04/06 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 66歲羅姓男子3日陳屍在台61線24.8公里處的防空洞，許姓男子經過時發現一具白骨立馬報警，警方獲報後趕往現場查看。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 66歲羅姓男子3日陳屍在台61線24.8公里處的防空洞，許姓男子經過時發現一具白骨立馬報警，警方獲報後趕往現場查看，在白骨旁尋獲羅姓男子的健保卡，初步調查現場無打鬥痕跡，詳細死因仍待相驗。 許姓男子3日下午3時在台61線24.8公里處發現一具白骨，報案後警方隨時到場處理，憑藉現場尋獲的健保卡找到相關資料，隨後羅姓男子的兒子到派出所做筆錄，羅男家人對於死亡並無意見，且現場初步勘查並無打鬥痕跡，詳細情形仍待相驗。 暗夜撞傷單車騎士竟逃逸 嘉義警調閱監視器還傷者公道 台61西濱3輛拖板車追撞致3傷 通霄段雙向一度中斷 (中時 ) #現場 #白骨 #羅姓 #一具 #報案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義婦人洗腎途中摔傷致死 司機依過失致死被起訴 16:462021/04/06 社會 高雄台29線甲仙段重大車禍 轎車休旅車對撞1死6傷 11:302021/04/05 社會 疑失足落水 魚塭驚見男浮屍頸纏繩卡水車 14:522021/04/03 社會 4名罹難者 身分待確認 04:102021/04/04 焦點要聞 新北萬里海漂死豬驗出「非洲豬瘟陽性反應」新北動保處啟動管制 11:382021/04/06 生活 救難隊見車廂慘況吐了 3萬人心痛：勿忘普悠瑪英雄輕生 09:272021/04/04 生活 女屍深夜躺公園 疑逆子無力處理丟包 09:512021/04/02 社會 竹市婦失蹤陳屍水塔 鄰居喝屍水月餘 04:102021/04/02 地方新聞 西濱半聯結車載鐵管滑落對向車道 3車連環撞4人受傷送醫 09:022021/04/06 社會 國戰會論壇：譚傳毅》解放軍軍演劍指關島、北冰洋 11:082021/04/06 海納百川 屏東潮州住宅竄大火 1男命喪火窟慘成焦屍 08:382021/04/05 社會 社會熱門新聞 防脫產 法院核准台鐵聲請李義祥、東新營造假扣押3.76億元 - 社會 李義祥通聯紀錄曝光 出事後急CALL他「卡緊啊！我的車掉下鐵軌」 - 社會 【太魯閣出軌】關鍵前7分鐘工程車在施工？檢警傳喚工人還原現場 - 社會 婚禮認出陸新娘胎記是親生女 兒子秒變女婿 - 社會 【太魯閣出軌】巧合？事故隧道上有2殉職碑 紀念51名日治開路喪命工人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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