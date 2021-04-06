美國務卿布林肯宣佈任命前美國國際開發署署長蓋爾．史密斯女士(圖)出任全球新冠疫情應對及健康安全協調員，布林肯強調這不是疫苗外交，而是美國核心價值驅動下的步驟，疫苗用於救命，不換取政治利益。（圖／美聯社）

美國務卿布林肯宣佈任命前美國國際開發署署長蓋爾．史密斯女士(Gayle Smith)出任全球新冠疫情應對及健康安全協調員，以回應各國尋求美國提供更多新冠疫苗的呼聲，此一舉動也被視為對北京在全球擴展疫苗外交的回應。不過布林肯堅稱，這是在核心價值指導下的步驟，美國領導這場全球性行動不是為了搞疫苗外交，此事攸關挽救生命，美國不會以提供疫苗來換取政治利益。

《美國之音》報導，布林肯在宣布上述決定時，首先為拜登政府一直接種疫苗、抗擊疫情的焦點放在美國國內的做法做出辯護。他說，「我們首先要為美國人民服務。此外，我們不能忘記美國是世界上出現新冠病例最多的國家，而且遠遠超過其他任何國家。因此，阻止病毒在這裡的擴散對我們的人民、對整個世界都是迫切需要做的事情。將美國的疫情控制住是我們對其他國家應盡的義務。」

報導說，美國疾病控制與預防中心表示，美國已接種1億4千760萬劑新冠疫苗，並分發了1億8千950萬劑，預計未來幾個星期內讓90%的成年人都有資格接種疫苗。但是布林肯說，即使美國3億3200萬人口明天全部都能打上預防針，美國人也不會完全安全，「只有在全球範圍內阻止新冠病毒，美國人民才能有持久的安全。」

他說，這將是一項史無前例的全球性行動，涉及物流、資金、供應鏈管理、製造以及與社區醫務工作者協調將疫苗送達目的地的一整套過程，「所有這些活動需要通過密集外交努力才能實現」。

布林肯堅稱，美國領導這場全球性行動不是為了搞疫苗外交。他說，「核心價值將指導我們的每一個步驟。我們不會以提供疫苗來換取政治利益。這關係到挽救生命。」

布林肯還說，「我們會以高標準來衡量我們向其他國家提供的疫苗，我們只會發放那些已證明是安全和有效的疫苗。」

中國大陸外長王毅日前表示，中國已經或正向80多個國家提供疫苗援助，同時向40多個國家出口疫苗，還與10多個國家開展疫苗研發和生產合作。他說，這不是搞疫苗外交，而是展現大國擔當。

(中時新聞網)