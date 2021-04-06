何篤霖、安妮6日出席電商平台上線記者會，推薦自己私下用的好物，何篤霖推薦的都跟健康有關，他笑說「那當然，男神可不是那麼好當的」，也覺得給身體用好東西，健康狀況自然就會變好。其中有個牛皮涼蓆，他說「雖然外型很復古但卻非常環保，夏天冷氣開個27度躺在上面就很舒爽」，更搞笑形容「躺在上面就像盤熱騰騰的餃子，散發著蒸氣」。

第一次參與電商平台活動，安妮也透露自己不太喜歡逛街，因為有時候試用完，沒買就會覺得不好意思，所以相當依賴網購，「只要有空就會滑一下看網購，買東西釋放壓力，心情也會好」，會先上網去搜一下評價再買，大部分是買保養品跟衣服，大方的她，每次遇到促銷活動都會多買送給好友們。她也分享有次她網購一個高價的名牌手機殼，「我不確定是不是真的，但看了價格好像是真的，我就付款了」，結果一直沒收到，傳訊息給對方也都不回。

何篤霖出席電商平台上線記者會，推薦私下愛用健康產品。（吳松翰攝）

小時候看到媽媽狂敷臉，從小就很愛美的安妮則分享了日常保養的產品，她說俄羅斯跟台灣的氣候完全不一樣，一開始花了很多時間研究，所以挑保養品的眼光非常精準，成為朋友眼中的美容女王。這次特別向大家推薦已經用了9年的平衡洗卸凝膠，「使用後完全不乾澀的優點讓她一用成主顧」。

伊林娛樂藝人張雁名（左一）、何篤霖（左三）、安妮（左四）出席「有好物」電商平台記者會。（吳松翰攝）

電商平台記者會聲勢浩大。（吳松翰攝）

安妮也說自己皮膚很乾，但鼻子很容易出油，所以保養品不能用太油，都要特別挑，推薦一款很好用的洗臉產品給大家，「因為我每天都要化妝，卸妝品不是每個都能卸乾淨，曾經我洗好臉，我塗化妝水保養的時候手竟然還是彩妝。這個洗臉的很好用，就是讓我洗完有乾淨的感覺，用化妝棉擦臉都不會把化妝棉沾髒」。並稱粉絲很常IG問她「用什麼保養品、化妝品」、「衣服好好看，在哪裡買」，以後就可以用這個方式推薦給粉絲們去購買。

(中時 )