展逸天行者挑戰企業甲級足球聯賽首季喊出展翅高飛口號。（展逸國際企業提供）

當初為了學中文，好回家鄉在觀光業工作，但來自日本沖繩的前里陸斗，意外從一個體育運動愛好者成了球員，現在還成為展逸天行者足球俱樂部隊長，要運用他的語言能力，扮演隊友和教練之間溝通的橋樑。

展逸天行者足球俱樂部正式成軍，前里士球隊5名外援之一，由於球隊未來計劃引進日本教練協助建立制度，會說日文、中文的他，便接下隊長一職。

前里透露，小時候就有接觸運動，中學時期對於人生目標懞懞懂懂，在朋友建議下開始運動，愛看日本甲子園棒球賽的他，原本想加入棒球隊，因為額滿改進入足球隊，而他從日常生活中發現，許多台灣人到沖繩旅遊，可惜當地缺少可以和台灣旅客好好溝通的觀光業者，因此到補習班學中文，後來和補習班同學們到台灣學語言，並在真理大學觀光系學習相關知識。

來台唸書後，前里笑說因為中文有四個聲調，一開始自己掌握度較低，外食點餐時老闆常常聽不懂，現在一般溝通不成問題，也加入過學校棒球隊，但短短一周就退隊，後來就去東吳大學、淡江大學和朋友踢足球，為了提升實力開始搜尋台灣水準較高的足球隊，也主動向球隊毛遂自薦，後來紅獅足球隊給他機會磨練，現在除了是展逸天行者球員，也會擔任球隊梯隊教練。

隻身來台的前里，語言能力是優勢之一，在副隊長許復盛協助下，要好好幫助球隊面對接下來的挑戰，他說：「雖然有壓力跟責任，但我會努力扮演好我的角色，退休後或許再回沖繩從事翻譯或觀光工作。」

(中時 )