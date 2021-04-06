限水措施啟動，台中市有大樓社區與物業管理公司精準計算社區用水量，針對社區擬定限水配套措施，夏天游泳旺季改成「供2停5」，周一到五不開放，開放周六兩日，游泳池的水採循環過濾，不是換掉整池水，過濾時電棒發電儲電後，供應大廳冷氣等公設照明等電力。

大樓社區林立，大都由物業管理公司管理社區業務，因應限水措施 台中建商各具巧思，深耕物業管理公司啟動應變機制，自交屋起就施行每日抄表用水統計，面對這波旱災，迅速確實的掌握社區實際總蓄水存量和住戶每日平均用水量，即時調整最適宜的應變方案。

此外，盤點各社區上下水塔數量、總蓄水量和增加儲備水源設備的同時，祕書每兩小時巡視蓄水池並紀錄水位用水量，調整上水塔補水機制，調整公設高壓沖洗清潔、淋浴間、洗車、噴灌系統及生態池補水等使用規範。

以「雙橡園1617」為例，建設公司在規劃階段已預先將儲備用水納入整體設計，在正常用水且加上入住率計算，社區約可供應4天儲備用水。

面對未來可能更嚴峻缺水情況，提出活用社區泳池、SPA池於缺水時期充做蓄水池用，並重新配置管線及過濾系統，將蓄水直接導入社區下水塔使用，預計可增加約257噸的儲備水量，換算後，社區大約可再增加5天的儲備用水。

除了建商護水之外，台中市開挖抽取地下水量最多的營造廠「成中恆營造」共有十處的在建工程，每日水量抽取量超過十萬噸，主動致信向台積電等科技大廠詢問需求提供水援，「勤美之森」建築工地則正式為台積電增加用水來源，就近供應中科15廠區使用，每天約可供應2萬噸地下水源。

(中時 )