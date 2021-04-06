十九甲消防隊附近的頭汴坑河堤內的溜冰場外圍，雜草叢生，地方希望打造成像北市大佳河濱公園那樣的美景。（黃國峰攝）

爭取將頭汴坑溪環十九甲區域之高灘地再生利用，地方希望在河岸開闢運動休憩空間，中市大里區立德里長江和樹6日邀請民眾黨立委高虹安、第三河川局、市府相關單位至十九甲消防隊附近河灘地會勘，指出市民只是要個可以騎腳踏車、散步且沒有空汙的綠地，希望市長盧秀燕能來幫忙。

江和樹表示台中市大里區十九甲地區人口密集，但綠地不多、休閒空間不足，目前在頭汴坑溪環十九甲區域臨甲堤南路、立善橋堤防內之高灘地，已有一座溜冰場，但其四周圍卻是雜草叢生，垃圾滿地，希望市府能重視我們的生活品質，加上市長盧秀燕注重空汙，此處剛好在河堤內，不受道路的空氣汙染，很適合有個運動空間，尤其在對岸已有自行車道，何以十九甲這一側卻沒有，希望能整治成像高屏溪河濱公園、台北市大佳河濱公園，那樣漂亮。

立委高虹安表示，台中的柳川、綠川都是台中歷任市長重要的政績，不禁要問，以大里區這樣人口密集的地區，去年甚至有一千戶的成長，在人口增加的同時，城市發展最重要的就是，要有好的休憩空間，頭汴溪這邊有非常大的潛力，現任市長應該來重視，好好來打造。

水利署第三河川局副局長張稚暉表示，地方政府若有需要來利用做步道，非常樂觀其成，只要不危害防洪安全，往後會協助市府來申請。市府觀光局代表則表示，此處是可考慮施作自行車道，但如何來興建，則須再與其他市府單位研究。

(中時 )