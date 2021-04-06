櫃買中心6日表示，笙科股票（5272）、先進光股票（3362） 、合邦股票（6103）、英瑞-KY轉換公司債（15921）自4月7日起預收款券並管制撮合作業。

笙科股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月7日起10個營業日（到4月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每5分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

先進光股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月7日起10個營業日（到4月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每20分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

合邦股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自4月7日起10個營業日（到4月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每60分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

上市公司英瑞-KY股票因連續5個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對英瑞-KY轉換債自4月7日起10個營業日（到4月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每10分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券；惟英瑞-KY保轉換債前經櫃買中心發布處置，其中4月7日至4月16日仍應改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每25分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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