守夜人推出新單曲〈#還是睡不著〉，邀來樂團「魚丁糸」成員豕豆、也就是「蘇打綠」的家凱跨團合作，家凱負責主歌編曲，製作人侑良做副歌，守夜人製造和弦旋律，雙方透過IG聊音樂結識，與守夜人首度合作，家凱笑說：「蠻好玩的，恰巧當時買了顆名為『Night Sky』的殘響效果器，歌裡隱約感受到Night Sky的氛圍，覺得是冥冥之中的一種緣分。」

談及「睡眠」話題，家凱透露曾擔任過睡眠技術檢查人員，「是蠻辛苦的工作，在夜晚大家入睡時，要注意病人睡眠中止（Sleep Apnea）的狀況給予適當地正壓治療，有時在一整晚之後還得繼續做一整日的白天多次入睡檢查（M.S.L.T），工作的過程很像李宇宙醫師口中的貓頭鷹一般，看顧著大家的睡眠」。

至於本身睡眠品質好嗎？家凱笑說：「睡眠品質算蠻好的，但需要睡久一點才會有飽足感，所以蠻常睡不飽，常常嘴上說睡不著，下1秒就進入夢鄉，算是很幸運。」而有別〈我睡不著〉由稚翎演唱，這次二部曲〈#還是睡不著〉改由旭章主唱，他分享著：「純粹是不希望歌迷去彼此比較，說上次400萬、這次不到之類的，我比較能夠消化這類型的情緒。另一方面我們本來就是重唱組合，大家輪流。男生和女生對於睡不著的心境是不一樣的，女生可能比較治癒，男生可能帶有一種反骨的情緒。」

(中時 )