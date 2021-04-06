動力火車時隔5年，將發行新專輯《都是因為愛》，將在9日推出首波主打新歌〈我很好騙〉，只見該曲主視覺以柔美的女性雙手遮住動力火車臉龐，事實上這雙纖纖玉手「手模」是動力火車的同門師妹周蕙，她細緻膚質常被誇讚，當同事提出需要一位手模時，動力火車主動邀周蕙跨刀合作。

他們拍攝默契十足，周蕙表示手並不是最有自信的部位，對於自己修長的手指有些驕傲，她在拍攝前一天進廠做了手部保養，儘管只需局部入鏡，仍不馬虎，這次動力火車任她的雙手在臉上游移挪動，尤秋興笑說：「周蕙的手真的很嫩，只是有一點冰冰的。」三人看到成品後喊超滿意，更笑虧動力火車和周蕙的手合體是另類「黑白配」。

談到「我很好騙」的經驗，顏志琳大方分享女兒們很喜歡騙他：「考試考得不好。」但他一看成績單才發現其實考了高分，讓當爸的他，自豪：「聽到這些童趣的小謊言都開心甘願。」

動力火車日前邀來新科金馬最佳男配角納豆、邱偲琹一起拍攝新歌MV，他們一相見歡，納豆激動說：「動力火車在我心中一直是『神壇級』的人物，能和他們合作真的超開心。」尤秋興和顏志琳隨即感謝2人助陣演出，「納豆得獎後，出演的第一支MV就獻給〈我很好騙〉，才是我們的榮幸。」

動力火車團員顏志琳（左一）、尤秋興（右）邀來納豆（左二）和邱偲琹（右二）拍攝新歌MV。（華研國際提供）

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