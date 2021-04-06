110年全國中等學校運動會從4月18日起，在雲林縣進行5天賽事，今天舉辦聖火引燃儀式，結合雲林地方特色，兼具科技、宗教與藝術元素，今天上午由雲林縣縣長張麗善前往香火鼎盛的北港朝天宮祈求接引母火後，傍晚由教育部體育署主任秘書葉丁鵬與張麗善，在雲林布袋戲館前廣場共同引燃聖火，隨後交由崇德國中聖火隊持聖火，明天起展開全台8天的聖火傳遞行程。

110年全中運聖火引燃儀式開場表演由雲林在地的優質團隊口湖國中扯鈴社、雲火INFERNO火舞團、雲啟武育武術隊展現體育運動的力與美，葉丁鵬特別感謝雲林縣政府承辦本屆全中運，共舉辦21類競賽，讓全國年輕選手可以盡情展現平日的訓練成果；他同時勉勵選手把握機會發揮所長，結交更多體壇好友，相互切磋持續精進，並從中涵養勝不驕敗不餒的運動精神。

聖火引燃儀式的最高潮由本屆大會執行委員會主任委員張麗善、葉丁鵬及現場多位來賓，偕同雲林致力保存發展的布袋戲coser，使用LED科技氣柱槍點燃110年全中運之母火盆，開啟全中運的全臺聖火傳遞旅程。

儀式結束後，張麗善搭乘110全中運宣傳車輛引領聖火隊踩街，邀請全雲林鄉親一同來熱鬧，聖火車隊一路從布袋戲館沿著中山路行至虎尾鐵橋，接受鄉親的祝福，期盼110全中運一切順利。

本屆全中運聖火傳遞4月7日啟程後，將以逆時針方向進行8天的全國及離島聖火傳遞，首站將抵達嘉義市，15日回到雲林縣境內傳遞。

(中時 )