富邦悍將今年牛棚2主力投手藍愷青、陳韋霖都是自主培訓選進後，成為富邦可用之兵，兩人雖然球速一快、一慢，不過角色類似，其實連長相都有些像，陳韋霖還自爆有次認錯藍愷青的照片，以為是自己。

富邦悍將本季已賽15場，陳韋霖就有10場上場，陳韋霖從業餘進到職業後，球速有所提升，目前最快球速約144公里，以5中繼暫居中繼王，自責分率5.62；藍愷青也有8場出賽，雖然球速不快，不過控球相當不錯，累計6.1局僅失1分，自責分率只有1.42。

教練團沒有特別區分兩人要在什麼時機點上場，幾乎是一人上場、另一人就開始熱身，投手教練吳俊良認為，壘上有人時多半會換藍愷青，因為他會牽制、也可以丟長局數，陳韋霖大多丟完整一局，不過其實要換誰都是吳俊良當下的直覺，「左投夠用就好，太好也不知道怎麼用，他們兩個都是80到85分很不錯的左投。」

藍愷青也說，自己過去在業餘時期常擔任「拆彈」角色，因為經驗多，因此到職業後並不會感到太大壓力，「在進職業前也有想過自己的角色，我能解除危機也是自己的優勢，也很喜歡拆彈。」

而陳韋霖則說進到職業以後，經過秋訓、春訓的練習，整體來說有進步，不過目前還不滿意自己的被上壘率較高，「和藍愷青也很常一起討論，像配球或是投球位置等。」

有趣的是藍愷青與陳韋霖身高差不多，都是屬於瘦高類型，連長相也有點相似，不過陳韋霖一聽到立刻否認，「哪裡有像！我們瀏海不一樣，我的比較長！」不過隨後他又自爆，「照片比較像啦，我也有認錯過，有一次藍愷青上場，我看大螢幕的照片還想說我怎麼在上面。」

富邦悍將陳韋霖。（富邦悍將提供）

(中時 )