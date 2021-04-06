太魯閣號2日發生事故，盡責的駕駛在生命最後一刻仍努力踩煞車，此次事件也引發各界關注。一名女網友分享，他的弟弟同樣也是太魯閣號的駕駛，但這次的事故讓她相當擔憂弟弟的安危，便苦勸他離職，沒想到弟弟不願妥協，更透露，「我選擇這份工作，那就算會死也要在我最熱愛的工作上」。

女網友今(6日)在臉書爆系故事館上分享，他的哥哥在台北擔任公車司機，弟弟則是太魯閣號的列車駕駛。她說擔任公車司機的哥哥一天至少得出車7至8趟，而開火車的弟弟則是跑完了自己的趟數，就會在某一站跟下一班的司機員、助理司機員進行交換。

不過司機這職業潛藏著危險，例如過勞、身體不適都會影響當日開車狀況，所以每當哥哥和弟弟要出門上班時，她都會請求神明護佑他們，出車順利平安上班，安全回家。不過接連的交通事故，讓她更加著急，加上司機身上背負著數十人甚至數百人的生命，於是苦勸哥哥和弟弟換工作，連母親都出面相勸，「累了就休息，換個工作也行」。

但對於熱愛自己職業的兩兄弟來說，是不可能放棄自己的夢想，但這次的太魯閣號意外，讓她更加擔心，於是苦勸弟弟換工作，沒想到弟弟一口拒絕，並表示自己相當熱愛這份工作，「那就算會死也要在我，最熱愛的工作上」。聽到弟弟這一番話她心中情緒很複雜，「弟弟啊……如果你真的這麼熱愛這份工作，我們都會支持的。只是，你們兄弟倆要切記要平安上路，然後安全歸來」。

貼文發出後讓近萬人感動，「為辛苦的大眾運輸司機員致敬，也希望台灣交通與工作時數問題能夠更加受到重視，安全是回家唯一的路」、「感同身受，我先生也是火車司機員，每天都會希望他平安上下班」、「我爸開了20幾年火車了，現在已經安然退休，我老公開了10幾年聯結車，既然他們選擇了自己的人生及事業，家人當然支持，放心吧！」

(中時新聞網)