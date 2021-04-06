大雅分局長賈立民邀請轄區里長喝早茶，以輕鬆愉快方式傾聽基層聲音。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

為了強化社區治、交安及推動社區警政，台中市警察局大雅分局長賈立民主動邀請轄區里長喝早茶，以輕鬆愉快、跳脫傳統座談方式傾聽基層聲音、深入地方，在話家常之餘也能反映民情，近日已陸續完成潭子、潭北、頭家所轄區里長座談，創新作法頗獲好評。

里長是轄區中樞神經，也是民眾反映問題窗口，賈立民主持里長早茶座談，以輕鬆愉快、跳脫傳統制式座談的方式傾聽基層聲音、深入地方。各里長於座談中深切反映里民意見，並非常感謝大雅分局針對轄內治、交安及外籍移工情事能立即妥適回應及處理。

現場並發送大雅分局最新治安簡訊，透過刑案偵防及交通執法安全宣導說明，分析最新犯罪模式及交通事故發生原因，及防制作為與成效，希望透過里長回應讓民眾了解社區治安、交通狀況，展現警方對社區治安高度重視。

大雅分局表示，近日已完成潭子、潭北、頭家所轄區里長座談，將接續辦理大雅、馬岡所轄部分；透過里長早茶座談，與里長們共同構築一個溝通平台，一同打造安全防衛網，有效防範犯罪及事故發生，營造安居樂業的生活環境。

(中時 )