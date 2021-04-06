新北市3月發生重大銀樓搶案，警方在成立專案小組後，迅速於28小時內破案，中和警分局於偵查中竭盡所能協助破案。為勉勵破案有功的員警，新北市議員張志豪今（6日）與新北市政府警察局義勇刑事警察大隊二中隊隊長何季陵、新北市警察之友會中和辦事處中原警友站副站長陳寶村等人，前往中和警分局景安派出所頒發破案獎金。

張志豪表示，銀樓搶案的犯罪地點雖然是在三重區，但中和警分局在偵辦過程中也提供破案線索，分局的功勞不應該被遺忘，今日特地和義刑二中隊何隊長及中原警友站共同致贈破案獎金，慰勞中和警員的辛勞。

張志豪說，中和警分局警員弟兄屢屢破案，大大提升中和地區治安與人民的安全，這次又協助偵破三重銀樓搶案，應該要給於中和警分局最大的肯定與支持。

張志豪說，隨著議會即將開議，他也會繼續強力爭取大洋塑膠捐贈的機關用地建置新中和分局，同時也協助向市府爭取預算，針對員警汽機車事故傷亡險保額，讓全市的警員都享有相同的加碼幅度，別讓一市三制造成員警的不公平感。

未來，他也會和義刑大隊、中原警友站繼續為警員爭取福利，做新北警員的堅強靠山。

(中時 )