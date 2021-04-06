共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供

空軍發布西南空情動態。空軍提供

空軍今發布共機動態，共軍2架殲-16機，1架運8技偵機，1架空警-500機進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

昨天則有10架共機侵擾我西南空域，包括4架殲-10機，4架殲-16機，1架運8反潛機，1架空警-500機。

(中時 )