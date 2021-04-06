今有4架共機侵擾我西南空域 遭防空飛彈追蹤監控 20:152021/04/06 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 殲16戰機。空軍提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 空軍發布西南空情動態。空軍提供 空軍今發布共機動態，共軍2架殲-16機，1架運8技偵機，1架空警-500機進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 昨天則有10架共機侵擾我西南空域，包括4架殲-10機，4架殲-16機，1架運8反潛機，1架空警-500機。 大陸科技興警 無人機成執法利器 臺北與全國原鄉共榮共好 柯市長宣布原鄉友善合作方案 (中時 ) #共機 #侵擾 #西南空域 #空軍 #防空飛彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北完成4100攤萊豬查核 侯友宜感謝攤商共同護食安 15:492021/04/06 生活 Big3缺陣 新星邁阿密網賽封王 04:102021/04/06 運動天地 女將軍的天花板 04:102021/04/06 時論廣場 XQ-58A女武神無人戰機 成功投放更小的無人機 17:262021/04/06 軍事 周四變天水氣更多 3地區有雨 專家曝水庫解渴時機 08:202021/04/06 生活 貪官害祖先搬家 豪華陰宅底價1800萬無人投標 17:452021/04/06 社會 國防大學學者：目前台海情勢如一次大戰前的巴爾幹 12:132021/04/06 政治 台中市府砲轟中火重啟3號機違法將重罰 台電駁：合法合理調度 12:222021/04/06 政治 台中今起供五停二 醫療、學校、社福等機構優先供水 12:472021/04/06 生活 爭取中央補助擴大公幼比例 黎明國小附設幼兒園擴建落成啟用 19:192021/04/06 寶島 盧秀燕抗議中火惡意重啟三號機 王美花：本來就合法 11:272021/04/06 政治 政治熱門新聞 太魯閣號50死誰該負最大責任？最新民調出乎意料 - 政治 罷免陳柏惟民調出爐後 港媒：顏寬恒動起來了 - 政治 看到衛福部設太魯閣募款帳戶 女星忍不住脫口一句 - 政治 【究責蔡蘇】太魯閣意外後見蔡英文表現 陳揮文怒問：知道你有多昏庸嗎 - 政治 蔡政府設太魯閣募款帳號後 媒體人再爆可怕內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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