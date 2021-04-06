台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，釀50死、逾200人輕重傷，是近半世紀以來台鐵最嚴重的事故。交通部長林佳龍4日在臉書聲明，已向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌請辭負責， 不過台北市土木建築學會理事長余烈接受《中時新聞網》專訪表示：「距離普悠瑪出軌才沒過多久又發生意外，台鐵諸多陋習多年未解決，林佳龍該做的是徹查並改革制度，現在辭掉部長算什麼漢子？」

獨/專家爆政府標案黑幕致出軌 痛批林佳龍遞辭呈算什麼漢子

余烈痛批，台灣營造文化長年來都有陋習，台鐵更是沒有關係就標不到工程案，他無奈地說，現在不知道還有多少台鐵的工程還在被「李義祥們」承包著，這一切都是因為政府的疏漏及縱容。

台北市土木建築學會理事長余烈痛批，台灣營造文化長年來都有陋習。(攝影/盧致行)

事故工程車義祥工業社的負責人李義祥，被踢爆違反《營造業法》兼任東新營造的工地主任，余烈指出，李義祥就是為了借甲級東新營造的牌，因為他並沒有資格標此案，連專業技職人員都不夠，也不懂防災的基本常識。余烈怒轟，台鐵和工程部門講究關係，明知道李是借牌來的，卻睜一隻眼、閉一隻眼，表面上看起來不違法，但內部卻有很多運作痕跡。

台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌意外，釀50死、逾200人輕重傷。（資料照/趙雙傑攝）

事故造成重大傷亡，林佳龍宣布請辭，外界究責聲浪還提及行政院長蘇貞昌也該為此負責，對此余烈認為現在最重要的是徹底改變台鐵的走後門文化，他呼籲：「林佳龍應要跟蘇表示自願接任台鐵局長，並進行制度改革，現在遞辭呈算什麼好漢？」余沉重說道，上次普悠瑪出軌也是死傷慘重，如今事隔幾年又發生意外，如今最該正視的是阻止未來發生遺憾。

(攝影/盧致行、剪輯/李宗澤、袁杰)

(中時新聞網)