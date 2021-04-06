羅智強臉書發文之網友回覆。(摘自羅智強臉書)

國民黨革實院長羅智強今天在臉書透露，某電視台不僅被執政者要求在談「蔡英文論文門」時要「自我節制」，也被指示封殺羅智強已經半年。他不怪新聞台的自我節制，反而對現在新聞台被執政者打壓的困難深感同情，我們該痛恨的是一黨獨大的囂張跋扈，為新聞自由之死感到悲哀。

羅智強說，多年來，他一直是個討人厭的政治預言師，預言了蔡英文必關中天，也預言了中天被關，意謂新聞寒蟬時代的來臨。而可悲的，也真如他所預言，執政者的黑手已赤裸裸伸進新聞台。某電視台不僅被要求在談「蔡英文論文門」時要「自我節制」，事實上他們受掌權者指示，下令封殺羅智強已經半年。

他說，中天關後，台灣的新聞環境已如凜冬之至。這麼多年來。有許多新聞圈的好朋友對他悲嘆，台灣好不容易掙來的新聞自由，竟淪落至如斯境地。蔡政府要新聞台「自我節制」，蔡英文的潛台詞其實是「我沒關你，已經很節制了。」

他表示，他在當總統府副秘書長的時候，不要說不可能對新聞台指三道四，「要求自我節制」這樣的念頭、如此囂張的姿態，根本不可能存在他的大腦裡1秒鐘，因為那是民主的ABC。

羅智強強調，最後，他不怪新聞台的自我節制，他反而對現在新聞台被執政者打壓的困難深感同情，我們該痛恨的是一黨獨大的囂張跋扈，懷念李濤和李豔秋的無冕王時代，為新聞自由之死感到悲哀。

有網友上去回覆，並po出蔡英文擔任陸委會主委時到中天新聞台播氣象的畫面說「總統！記得有去中天報過氣象嗎？」「當然記得…中天加油。」

(中時 )