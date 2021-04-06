桃園市公立及非營利幼兒園6日開放報名，今年簡化流程，全面改為一階段，且每位孩子可同時登記2個幼兒園，可選擇網路報名或親至幼兒園現場，預計10日下午2時公開抽籤、5時公告錄取名單，網站可隨時查閱各園招生名額和登記人數，籲家長多利用。

教育局指出，110學年度桃園市公立及非營利幼兒園，招收滿2歲學齡以上幼兒（2015年9月2日至2019年9月1日出生），今年新增1141個名額，加上舊生釋出共有243園、7489缺額。

今年也簡化流程，不分年齡層統一時段報名，且每位幼兒可在設籍的行政區同時選擇2間幼兒園報名，不限公立或非營利，像是桃園區2歲幼兒，就能一次填寫國強非營利幼兒園和東門國小附設幼兒園，提供家長更多選擇。

教育局指出，即起至9日前可採網路線上報名，9日至10日中午可至各園登記地點報名，為避免現場奔波，呼籲家長多利用招生網線上報名，只要在招生網註冊，填妥報名資料送出，待幼兒園審核完畢，登記審查狀態顯示「報名完成」即完成線上報名。

教育局指出，網站還能即時顯示各園招生名額及登記人數，像是中壢六二非營利幼兒園2歲專班，首日已湧入108人報名、招生人數僅15人，錄取率僅14％；首度開班的八德北青非營利幼兒園，也有81人報名、錄取32人；復興區霞雲國小和奎輝國小附幼2歲專班，合計招生23人，目前仍0人報名，家長可多利用查詢。

今年也開放線上報到功能，正取生21日起可於招生網辦理線上報到，日後若有缺額，將於4月23日周五起辦理備取生遞補。

(中時 )