台鐵太魯閣號2日發生嚴重的鐵路事故，造成50人身亡慘劇，事發至今第四天，僅交通部長林佳龍在臉書宣布請辭，國民黨認為人禍帶走50條人命，除林佳龍外，行政院長蘇貞昌、台鐵局代理局長祁文中等人也應負起政治責任下台。對此，精神科醫師蘇偉碩直言，值此悲傷之際，蘇貞昌應該做出2個困難的決定，為自己也為國家拚一把：一是負責任請辭，二是宣布投入總統大選。

蘇偉碩醫師6日在臉書以「蘇貞昌該做兩個困難而必要的決定」為題，發表個人評論，他認為，蘇貞昌應辭去行政院長一職，為台鐵發生有史以來死傷最嚴重的事故扛起政治責任，更為蔡英文總統的遲不道歉承擔政治壓力。第二個決定，是宣布參與下一任總統的競逐，並展開爭取民意支持的巡迴之旅。

蘇偉碩直言，這兩個決定就目前情況而言都相當困難，因為當前蘇貞昌的民意支持度仍然超過一半，而且已經宣布將從4月11日起為反對公民連署的四大公投展開高達300場以上的施政說明會。此時宣布辭職，就如日中天的政治生命而言，似乎相當可惜。但他之所以認為辭職與宣布參選總統是必要的，建立在兩個理由之上：

蘇偉碩指出，2018年，普悠瑪列車出軌後，行政院曾召集部會檢討，列出144項改善事項，提出257頁的「台鐵總體檢報告」，並編列了2.75億的預算規畫推動「邊坡監測系統(原訂2020年底完成建置)」、及「軌道預警」兩大系統，強調會建立嚴謹的SOP。原定去年底完成建置，如今卻不知所終，而此消息截至目前為止行政院還沒有出面具體否認。

蘇偉碩認為，既然太魯閣號慘案已經證實司機員在該路段只有不到十秒鐘的反應時間，若去年底已經依照行政院指示完成上述「邊坡全自動監視系統」，這一場意外完全是有機會避免的。也就是說，這一件慘案完全是因為政府沒有積極執行普悠瑪慘案號的補救措施，別說政治責任了，連國家賠償和怠忽職守釀成災害的責任，都顯然是無可遁逃了。蘇貞昌當然只有辭職負責，才能體現責任政治的基本格調。

對於許多人好奇，為何要蘇貞昌宣布參選，蘇偉碩指出，蔡政府在完全執政之後之所以災禍連連，根本的原因在於蔡總統缺乏治國能力。以磐石艦發生集體染疫和獨斷開放萊豬進口兩事，背後因素都是總統無法組建有能力的國安幕僚團隊，在國防與外交事務上屢屢發生重大的決策失誤，只能依靠蘇貞昌背黑鍋加上網軍鎮壓新聞輿論才能驚險過關。

蘇偉碩還說，而蘇貞昌身為一個美麗島辯護律師世代的政治家，應該以辭職帶動內閣全面改組，促成蔡英文重新組建一個以為人民和國家解決問題為職志的新內閣，不再靠著發動網路內戰製造對立來鞏固總統的威權。因為如果蘇貞昌只是宣布辭職，蔡英文也只會再找一個乖乖牌出來收拾殘局，繼續玩「辣台妹」的爛梗，無從開創新局。

因此，他認為，蘇貞昌必須做一個更困難的決斷，那就是同時宣布參選總統，使蔡英文不能壟斷下一屆總統候選人的選擇權。蘇貞昌宣布參選後，要即刻展開爭取民意的巡迴之旅，宣示民進黨的下一屆總統候選人應該取決於民意，而不是蔡英文的御意。

最後，蘇偉碩坦言，兩個決定都非常困難，但是政治家與政客的差別就在於，在關鍵時刻能不能做出困難而有利於人民與國家的決定。

蘇貞昌5日視察台鐵指揮中心就是否應請辭回應，這麼大的事故，政府當然有責任，但現在要做的事很多，搶救工作最要緊，在各方面都要持續做好。

《蘇貞昌該做兩個困難而必要的決定》 第一個決定是辭去行政院長一職，為台鐵發生有史以來死傷最嚴重的事故扛起政治責任，更為蔡英文總統的遲不道歉承擔政治壓力；第二個決定是宣布參與下一任總統的競逐，並展開爭取民意支持的巡迴之旅。 ... 由蘇偉碩醫師的543 發佈於 2021年4月6日 星期二

(中時新聞網)