搶攻母親節感恩孝親商機，世界冠軍咖啡師吳則霖創立的「Simple Kaffa興波咖啡」攜手知名甜點品牌微熱山丘推出「微熱山丘×興波咖啡 2021春季限定聯名禮盒，內有興波咖啡掛耳包6包與(草莓蘋果酥6個裝，禮盒售價600元，標榜今年母親節讓媽咪按下療癒的Reset鍵，給自己一個放鬆享受的時刻。

興波咖啡此次合作精選批次衣索比亞古吉咖啡豆，獨家使用中深烘焙方式，讓咖啡沖泡後同時擁有草莓果醬、蘋果泡泡糖、鳳梨、黑巧克力、焦糖香氣的風味。溫熱帶香甜氣息的古吉日曬，能呼應蘋果內餡的酸甜芬芳。中深的焙度，讓咖啡的油脂和焦糖太妃香氣，在咀嚼酥皮時能更搭襯發酵奶油的濃郁。禮盒主視覺以春櫻粉、青草綠與天空藍的潑墨抽象畫作，映襯活潑俏皮的日本紅玉蘋果與草莓，讓兩品牌首次合作的聯名禮盒，從視覺到味覺，都充滿輕鬆療癒的春季氛圍。

微熱山丘春季限定新品「草莓蘋果酥」，使用日本青森縣紅玉蘋果，以糖漬慢煮製成深紅色的果丁與果醬，保留紅玉蘋果的酸甜與清脆。酥皮採用日本麵粉、台灣雞蛋以及法國飛雪發酵奶油(Flechard Buttert)充分揉合，酥皮上再手工淋上法國「法芙娜草莓調溫可可」，誘人的滴落狀，再灑下少許檸檬糖霜，如同花瓣紛紛的春日意象。緩緩咀嚼，草莓調溫可可在口中融化，一股芬芳清甜，為酸甜爽脆的蘋果果丁增添甜美滑順的口感，一拍即合的滋味揭開春天的序曲。

(工商 )