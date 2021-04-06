美國資本市場近來掀起特殊目的收購公司(SPAC)投資熱潮，連球星也為之瘋狂。根據統計，今年來已有61家與體育界名人相關的SPAC成立，包括歐尼爾(Shaquille ONeal)、勇士看板球星柯瑞(Stephen Curry)、網壇女將大坂直美(Naomi Osaka)與NFL明星四分衛卡佩尼克(Colin Kaepernick)都已跳上SPAC投資列車。

根據運動產業刊物Sportico報導，這些球星要不是出任SPAC的顧問，不然就是入股投資SPAC，今年顯然體壇最熱衷的投資標的就是SPAC，因為2019年全年成立的SPAC中與體育界名人有關的總共才5家。

球星搶進SPAC其實並不令人意外，因為投資額對他們來說並不大，但是潛在投資報酬率卻相當可觀。

以歐尼爾為例，他目前掛名擔任某家SPAC的策略顧問，這家SPAC在2月宣布將和健身與營養業者Beachbody合併，估計兩家公司合併後的市值可達30億美元。

柯瑞則選擇與Dune併購公司合作，這家SAPC目前收購目標鎖定軟體公司。女網前球后小威廉絲(Serena Williams)則是出任Jaws Spitfire併購公司的董事，該家SPAC上個月宣布將與一家3D列印科技公司合併。

值得注意的是，名人投資SPAC就跟買運彩一樣，都是風險相當高的投資。小威廉絲的創投公司Serena創投自2014年以來總共投資超過50家的新創企業，小威廉斯同時也擔任社群電商Poshmark的董事，Poshmark今年1月股票初次公開發行(IPO)，但迄今股價較IPO掛牌價重挫逾5成。

球星一窩蜂搶幫SPAC代言也凸顯此一投資區塊已愈來愈擁擠，市場可能供過於求，3月掛牌的SPAC股價表現平平，大多與發行價相當，反觀1月與2月掛牌的SPAC，平均還有5％的漲幅。

名人參與SPAC已引來美國證交會(SEC)的關切，SEC日前才發布公告，提醒投資人勿僅因某名人的背書而投資SPAC。

(工商 )