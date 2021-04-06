中央自今年元旦起開放進口含萊克多巴胺豬肉政策，新北市政府市場處於今年3月底共完成4100攤豬肉及加工製品攤商查核，新北市長侯友宜今（6日）特地前往中和枋寮市場視察。立委江永昌說，2010年4月成功爭取中央補助435.5萬元協助市場改善工程。

江永昌表示，枋寮市場興建40多年來，鮮少大規模修繕，排水衛生與安全動線皆須要有新風貌呈現。為提升市場綜合競爭力與居民便利。

江永昌在民國109年4月成功爭取中央補助435.5萬元，配合市府政策，協助市場進行地坪、水溝、招牌、設施照明等改善工程，並在去年完工營運。

江永昌表示，枋寮市場緊鄰廣濟宮、福和宮傳統在地信仰中心，且旁邊更有中和區公所及多所學校。市場位置得天獨厚，是中和早期發展的市集之一，各式販售生鮮蔬果、魚肉海鮮、熟食小吃、生活用品、服裝飾品的攤商一應具全，每日人潮熙攘，非常熱鬧。歡迎鄉親多到枋寮市場消費，感受這裡的大改變。

江永昌表示，雖然去年受疫情嚴重影響攤商生意，但在區公所指導與攤商自律管理下，市場生意愈發蓬勃。改善後整潔明亮的新潮市場不僅提供婆婆媽媽舒適的採購環境，且可改善年輕一輩對傳統市場的髒臭刻板印象，更願意踏入這樣的新空間，有助於商圈發展。

未來也將持續與市府攜手合作，持續向爭中央發聲，打造屬於中和市民宜居家園。

(中時 )