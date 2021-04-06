新北市中和區編列452萬餘元，更新中和區民安街、前國防管理學院運動場跑道，工程於今年1月動工，今（6日）已完工並拆除工程圍籬，不少民眾搶先體驗嶄新跑道。新北市議員陳錦錠、國民黨中和黨部主委張智倫、里長們今下午也前往會勘，同時鼓勵民眾多多運動，更有體力對抗病毒、疫情。

該運動場原為國防管理學院操場，學院搬遷後操場改由中和區公所管理，開放給民眾運動休憩，面積約1.44公頃、全為國有土地。2019年8月獲國有財產署同意合作改良利用計畫，市府擬採BOT方式興建「銀新生活城」，最後因民眾反對暫緩。

該運動場使用率高，部分跑道已破損恐影響民眾運動安全，中和區編列452萬餘元更新運動場設施、跑道，（6日）已完工並拆除工程圍籬。

新北市議員陳錦錠、國民黨中和黨部主委張智倫、中和民享里長簡美蓮、民安里長張金鳳今下午也前往會勘確保工程品質。陳錦錠說，民安街周圍人口稠密，運動需求大，完工後將提供更舒適的運動休憩環境，鼓勵民眾多加利用，晚間也很適合親子一起外出散步。

張智倫也說，因運動場封閉仍有許多民眾沿著運動場周邊道路跑步，衍生安全疑慮，如今提早完工，將提供更安全的運動環境，周圍里長、民眾們也都相當開心，下午已有不少民眾在體驗新跑道。

(中時 )