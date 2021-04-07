國際貨幣基金（IMF）今天公布全球經濟展望。報告預估台灣今年全年經濟成長率可望達到4.7%，較去年10月時預測的3.2%，大幅上修1.5個百分點。明年則預估可望達到3.0%。

IMF今天發布名為「管理分歧的復甦」（Managing Divergent Recoveries）世界經濟展望報告。報告指出，儘管疫情仍具不確定性，但各國經濟復甦較預期強勁，因此上修去年全球經濟成長為-3.3%，今年的經濟成長也上調至6.0%，明年可望成長4.4%。

在台灣部分，報告調高2020年經濟成長率，從去年10月預估的零成長，上調至3.1%。今年隨著全球逐漸擺脫疫情大流行，可望達到4.7%，較去年10月預估的3.2% ，調高1.5個百分點。至於明年，報告預估可望達到3.0%。

報告也預估，台灣今、明兩年的消費者物價指數（CPI）分別為0.9%與1.2%，失業率則均為3.8%。

IMF在1月對去年10月公布的世界經濟展望報告進行修正時，僅針對全球與主要經濟體，台灣並未列入。

除台灣外，其他亞洲四小龍，包括南韓、新加坡與香港去年的經濟成長率分別為-1.0%、-5.4%與-6.1%，今年則預估將可達到3.6%、5.2%與4.3%，明年則可望達到2.8%、3.2%與3.8%。（編輯：陳惠珍）1100406

(中央社)