王陽明今晚也在IG發長文祝老婆生日快樂，甜誇蔡詩芸是「最棒的老婆和媽媽」，還不忘再度放閃告白。（摘自IG）

38歲王陽明（Sunny）與老婆蔡詩芸（Dizzy）結婚6年，育有1歲女王丞霏，是圈內模範夫妻代表，經常在IG曬恩愛，6日適逢蔡詩芸35歲生日，寵妻無極限的王陽明也在前一晚為親愛的老婆獻上驚喜慶生趴，讓蔡詩芸超感動，深情向老公告白，但沒哭，經紀人笑曝「Dizzy比較堅強，不容易落淚」。

王陽明經紀人透露王陽明事前秘密準備了快要1個月，地點選在朋友開的早午餐咖啡館TAMED FOX，他也知道老婆很久沒跟朋友一起慶祝生日，所以私下偷偷邀約很多因為疫情很久沒見面的老朋友，包括吳建豪，以及蔡詩芸新專輯合作的高爾宣、瘦子、ØZI等，從好友的照片中可以看見布置相當用心，不僅有四層蛋糕，還有「DIZZY」字樣的點心，毛加恩老婆羅雯也開心分享現場盛況，標記王陽明大讚「超用心的老公」，再搞笑標記毛加恩「你看到了吼」。王陽明今晚也在IG發長文祝老婆生日快樂，甜誇蔡詩芸是「最棒的老婆和媽媽」，還不忘再度放閃告白。

這陣子蔡詩芸忙著準備新單曲〈Trash Talk〉和新專輯《Sky》，王陽明擔心愛妻太勞累，也當起奶爸照顧小孩，換尿布、餵奶、拍嗝、陪玩通通難不倒。而蔡詩芸生日當天，他們一家三口也規劃到南部旅行，至於王陽明今年的工作計畫，經紀人僅表示之後會有網劇、電影陸續跟大家見面，但目前還不方便透露太多細節，還有經營YouTube頻道《Empire Motor Club / EWC》。

(中時 )