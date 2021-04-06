《衰神的眼淚》官田消防分隊KUSO短片宣導防災

台灣首部以消防員為題材的電視劇《火神的眼淚》即將上映，台南市有消防員為宣導防火、防災觀念，自拍《衰神的眼淚》短片，苦口婆心宣導清明掃墓、居家用火不慎可能引發後果，希望加強民眾防災觀念，以免發生事故後悔莫及。

影片中，消防隊員化身為外送員、119則為外送平台，宣導民眾清明掃墓時應謹記「四不二記得」原則以免釀災，尤其現處旱災時期，更應珍惜水資源的使用。

此外，神明廳火警比例高居不下，顯示出民眾往往忽略神明廳該有的防火措施，消防局提醒民眾應該定期汰換老舊電線、使用檢驗合格的神明燈具。第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，神明燈應設置在有防火區劃空間，盡量不要裝潢，若要裝潢也應採用耐燃材料，且空間中應有兩個不同方向避難路徑，窗戶不要加裝鐵窗。

根據統計，住宅火警百分之40％為烹飪不慎之火災，影片中更介紹油鍋起火的正確處置方式，且強調安裝「住宅用火災警報器」為居家防火多一道守護防線。

影片最後也提醒民眾珍惜救護車資源，偏鄉地區往往一個鄉鎮只有一台救護車，卻要應付數萬鄉民的就醫需求，在懸殊的供需比例之下，往往真正需要救護車急救載送的案件卻苦等不到轄區救護車，卻由較遠的單位救護車來支援，進而延誤送醫治療。

台南市消防局局長李明峯也提醒民眾，清明節燃燒金紙或點線香等引火行為要注意，避免遺留火種，住宅式宮廟等較危險場所也建議裝設住宅用火災警報器，消防局可以免費提供一顆，可向當地消防機關詢問。

(中時 )