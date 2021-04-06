台中市府地政局明天將辦理「110年區段徵收配餘地第1次標售」，將釋出水湳經貿園區的17筆、高鐵台中站的1筆產業專用區及2筆商業區等22筆土地，底標總價高達160億元。其中，位於水湳及高鐵各2筆商業用地，因開發度高而備受矚目。台中市地政局今天表示，水湳標售配餘地所得價金，將全數優先償付過去借貸支出開發費用；其餘地區標售收入則全數歸入平均地權基金，挹注市政建設。

外傳底標總價高達160億元的區段徵收配餘地標售可能是中市有史以來最大，對市庫進帳相當可觀。台中市地政局強調，市府長期推動各項軟硬體公共建設，自去年至今年期間，包括桃園市、台南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市等縣市也都有將配餘地拿來標售，呼籲外界勿泛政治化解讀。

地政局指出，水湳經貿園區區段徵收總開發成本為525億元，每年借貸利息高達1.2億元，2019年雖辦理水湳經貿園區標售，共脫標9筆、面積共3.04公頃土地，總金額達69億365萬餘元，但仍需藉由標售土地回收開發費用。

地政局指出，此次水湳17筆標售配餘地所得價金將全數優先償付先前借貸支出開發費用，並支應區內重大公共建設如台中國際會展中心、綠美圖、中台灣電影中心等建造經費，希望藉此儘早回收開發成本，同時減輕利息負擔。

此次標售的土地中，以水湳2筆文商用地最受注目，商界人士分析，文商段79地號及80地號開發強度很高，文商段79地號面積高達2571坪，底價41億3千多萬元；文商段80地號基地面積2152坪，底價高達26.2億元，相鄰的二塊地底標總價超過67億元，一般認為得標價應不容小覷。

至於烏日高鐵站區的新高鐵段28及31地號，屬於商業區也是各界關注焦點，28地號的基地為4584坪、總底價26.5億元；31地號基地4256坪，總底價高達25億元。

(中時 )