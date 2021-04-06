【即時新聞】《聽見歌 再唱》聯訪，主演馬志翔及陳嘉樺Ella出席。（粘耿豪攝）

陳嘉樺（Ella）、馬志翔和導演楊智麟6日出席《聽見歌 再唱》記者會，戲裡2人演老師，戲外也把年紀輕輕的小演員管地服服貼貼，其中馬志翔扮白臉，是親切的「孩子王」，黑臉則由Ella扛下，她表示：「我比較機歪那種，也不怕扮黑臉」，她教導孩子身為演員，應該尊重自己的選擇，「如果順著他們的情緒做事，反而會扭曲他們的價值觀」。

出道20年的Ella透露，小演員們之中幾乎沒有S.H.E的粉絲，馬志翔加碼虧她：「家長都是來（片場）都是來看Ella，不是來看小孩的。」倒是有小朋友因為綜藝節目《奔跑吧兄弟》才認識Ella，她自嘲：「早就很多人認不出我來，因為我以前（造型）是個男的，現在我美若天仙！」反倒是殺青時，兒子「勁寶」來探班的人氣比她旺，讓她哭笑不得。

《聽見歌 再唱》今晚舉辦首映會。（吳松翰攝）

Ella（右）與馬志翔今出席首映會分享拍攝點滴。（吳松翰攝）

《聽見歌 再唱》描述原住民兒童合唱團透過歌唱找回自信的勵志故事，Ella在片中替原住民兒童合唱團伴奏，實際上她硬是背起彈奏手勢，甚至有一場重點比賽戲碼，她為了呈現情緒盈滿的樣子，一時興起隨意彈奏，曲調完全大走鐘，搞得合唱團小朋友都在憋笑演出，飾演指揮的馬志翔也捏腿忍笑場。

《聽見歌 再唱》晚間也舉辦首映會，除了男女主角和導演外，徐詣帆、撒基努、杜滿生、張惠春（Saya）也共襄盛舉，談到日前太魯閣事故，Ella說：「沒想到在上片的時後，剛好碰到這樣的事，如果大家覺得很低落時，希望能透過這部電影的正能量鼓勵到人。」被問到票房破億有什麼回饋，Ella笑言：「他們在挖坑給我們跳，我出道20年這種看多了！」並表示「等破億再處理」。電影於9日限量口碑場、16日全台上映。

(中時 )