41歲香港女星胡杏兒2015年嫁給圈外男友Philip（李乘德），婚後生下2子，去年底無預警再宣布懷上第三胎，直呼「願望成真」，今（6日）她報喜已於日前順產，同時也宣布封肚不再生。

胡杏兒6日於下午13點14分在社群網站PO文：「是的，又是男孩」，透露小兒子名叫李奕宏，英文名是「Liam」，三度升格當媽的喜悅流露無遺，同時，胡杏兒也曬岀大兒子、二兒子靠在弟弟床邊的照片，兩人似乎對弟弟很好奇，還伸出小手輕撫弟弟的臉第二張照片則是，一家五口配合Liam的小手，一起把手伸出來做同樣手勢，畫面相當溫馨有愛。

胡杏兒透露兩個哥哥對弟弟很好奇。（圖／翻攝自微博）

胡杏兒曬一家五口的手合照，十分溫馨。（圖／翻攝自微博）

而據港媒《東網》報導，胡杏兒在老公的陪伴下進入產房，Liam出生重3600多克，胡杏兒也坦言沒想到Liam這麼重，所以這次生得比較辛苦，並形容Liam的長相是大兒子和小兒子的混合體。

另外，胡杏兒特地選在13點14分報喜，寓意一生一世，是她與老公表達愛護3個小孩一生一世的承諾，可公布時間並非Liam的出生時間，她表示小兒子在復活節前已經出世，雖然3胎都是男生，但為了有時間照顧教導孩子們，她宣布：「收山了，不會再追」。

許多網友得知消息，則紛紛留言祝賀胡杏兒「恭喜姐姐，以後4個男人保護你」、「五年生三胎，好拚」、「以後有四個Mr.Lee照顧你了」、「恭喜，你有很多前世情人 」。

(中時新聞網)