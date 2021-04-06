IC設計龍頭聯發科(2454)及檢測設備大廠是德科技(Keysight)攜手合作，聯發科採用是德5G平台，建構基於3GPP第16版(Rel-16)標準的5G連結，並驗證了3GPP技術增強和改進(TEI)工作項目中的頻率範圍1(FR 1)和範圍2(FR 2)的載波聚合(FR+FR2 NR-CA)以及NR-NR雙連結等特性。

在全球標準組織3GPP的Rel-16標準定案後不久，聯發科及是德開始合作，共同進行實體層互通性開發測試(IODT)。聯發科結合使用其最新的5G數據機M80及是德5G協定研發工具套件，來建構符合Rel-16規範的5G鏈路，並提供多項增強功能，包括更大的覆蓋範圍及容量、更高的行動性和可靠性、更低的延遲等，並改善5G NR部署的功率效率。

聯發科使用是德科技整合式5G測試解決方案，來驗證其最新的5G數據機M80。此新型數據機將毫米波（mmWave）和Sub-6GHz等5G技術整合入單一晶片中，以支援超高速的資料速度。

由3GPP發布的最新Rel-16增強了多項Rel-15功能，例如動態頻譜共享(DSS)、多輸入多輸出(MIMO)和載波聚合(CA)，以改善覆蓋範圍、容量、延遲、功耗、移動性和可靠性。Rel-16還利用免許可頻譜、衛星通訊、基於下行鏈路的定位，以及接取與回程整合網路(IAB)，來協助不同產業實現智慧城市、工業物聯網(IIoT)和自動駕駛汽車的願景。

聯發科亦使用是德5G協定符合性測試工具套件，來驗證5G數據機M80的協定信令效能。該工具套件提供業界最完整的5G協定符合性測試用例且獲得GCF與PTCRB等北美運營商所引領的認證組織的認可。

(工商 )