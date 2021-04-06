距離東京奧運開幕倒數只剩108天，不過這屆多災多難的奧運，目前仍受到新冠肺炎疫情很大的影響，尤其日本正面臨第4 波疫情，影響了水球測試賽，原定本周末要進行，傳出可能要延到5月或6月。

因為變種病毒株，讓全球疫情再度升溫，日本報導指出，因為水球測試賽技術委員受制於旅遊禁令，無法入境日本，導致本周末東京奧運水球測試賽恐開天窗，東奧組委會雖未證實相關傳言，但透過聲明表示：「從目前全球新冠肺炎疫情影響下，綜合所有相關者的行程來看，有必要延遲東奧水球測試賽。」

國際游泳總會FINA已經取消了數場奧運資格賽暨測試賽，其中一場是原定4月18日到23日在日本進行的世界盃游泳賽，有消息指出5月1日到4日舉行的水上芭蕾測試賽，恐怕也要取消，假如水球測試賽最後不是延賽而是取消，目前3項重啟的測試賽，就有2項夭折。

日本已經從3月25日展開東京奧運聖火傳遞活動，預計約1萬名志願者參與，而新冠肺炎已經在日本造成9200人死亡，雖然跟許多國家相比疫情有比較受到控制，但和其他亞洲相較仍是相當嚴重。

(中時 )