大甲高中校長蕭建華（左）表示，綠色化學創意競賽競爭激烈，獲得金牌實屬不易。（陳淑娥攝）

台中市大甲高中高二學生紀庭芯、洪宇宸參加「綠色化學創意競賽」，從去年暑假即苦蹲實驗室研究，甚至把握賽前寶貴時間在大年初三便開工，以「微『酵』行動」作品獲評審青睞，打敗全台200支隊伍勇奪金牌，這是甲中自該競賽舉辦以來，每屆都摘金，今年已是第4面，學校師生與有榮焉。

紀庭芯表示，高一因選讀｢動手動腦學化學｣課而愛上化學，並參加自然科學研究社深化對科學興趣，高二選修｢探索化學｣課程，接觸較高階化學領域並學習感測器的使用，便與社員洪宇宸組隊參加教育部主辦「綠色化學創意競賽」。

化學科老師廖旭茂、程慧文帶領學生使用在超市買到的便宜、無毒酵母，取代碘化鉀對雙氧水催化分解，符合催化、低毒綠色原則；也使用常見黃豆萃取脲酶用於尿素分解與環境應用，改善傳統加熱到高溫將尿素分解產生氨氣方法，達到節能、可解綠色指標。

紀庭芯、洪宇宸兩人從去年暑假就苦蹲實驗室埋首研究，連假日也是，甚至把握賽前寶貴時間大年初三便開工，努力突破無法呈色測量濃度瓶頸，如今在全台200支隊伍中摘金脫穎而出，兩人感謝老師一路陪伴共同構思解決方法，最後順利在交稿前完成實驗及報告撰寫。

大甲高中校長蕭建華表示，綠色化學創意競賽競爭激烈，參賽隊伍很多來自優秀名校，紀庭芯、洪宇宸在老師帶領下獲得金牌實屬不易，自該競賽開辦以來，甲中每屆都拿下金牌，今年已是第4面；或許甲中學生不是最頂尖，但在多元表現上非常積極且不畏苦，感謝師長熱心且無私指導學生。

(中時 )