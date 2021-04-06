中國大陸「遼寧號」航空母艦4日率隊通過宮古海峽，5日更宣布在台灣周邊海域進行訓練。新加坡南洋理工大學「拉惹勒南國際關係學院」（RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，北京藉此向美國和日本示威，證明自己有能力在第一島鏈以外的區域與其對抗。

「遼寧號」與055型驅逐艦「南昌號」、052D型驅逐艦「成都號」與「太原號」、054A型護衞艦「黃岡號」、901型綜合補給艦「呼倫湖號」，4日以航艦戰鬥群編隊之姿，穿過沖繩和宮古島之間的宮古海峽；中國大陸國防部隔天發布聲明稿，稱上述船艦在台灣周邊海域進行訓練，並強調未來「仍將按計劃常態組織類似演訓」。

《日本經濟新聞》認為，此舉是在嚇阻正向美國和日本靠攏的台灣。新加坡學者許瑞麟則告訴《日本時報》，「遼寧號」通過宮古海峽的次數不多，且本次更是以航艦戰鬥群編隊通過，應是向美、日展現其遠洋作戰能力，而不僅僅是「路過」。

許瑞麟指出，為避免被限制於第一島鏈之內，中國大陸海軍正實施介於第一、第二島鏈之間的遠洋訓練，特別是運作航艦戰鬥群的能力，希望未來在難以獲得本土支援的菲律賓海或太平洋，也能與長期握有海上優勢的美國海軍對抗。

不過美國也不甘示弱，美國第7艦隊6日發布聲明稿，稱「羅斯福號」（CVN 71）航艦打擊群4日已進入南海區域，這是該打擊群2021年部署至第7艦隊轄區後，第2度進入南海活動。打擊群指揮官韋瑞西莫（Douglas Verissimo）少將強調，美軍將繼續與澳洲、印度、日本、馬來西亞、南韓等區域盟友合作，維持印太海域的自由。

(中時新聞網)