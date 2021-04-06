28歲大陸女星迪麗熱巴以美貌聞名，與佟麗婭、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」。然而她近日與小7歲吳磊在古裝劇《長歌行》搭檔飾演情侶，就被嘲諷CP感不夠，看起來還比較像外甥與阿姨。然而迪麗熱巴今(6日)穿著大露背禮服與吳磊在直播合體為新戲宣傳，讓大陸網友看了更加確信「真的沒有CP感」。

迪麗熱巴今日穿著一席高衩禮服，大露美背長腿，與吳磊一同上直播宣傳《長歌行》，一下當眾比起腕力，一下又甜蜜依偎對視笑開懷，親密互動甜暈螢幕前的一大票粉絲。

迪麗熱巴今日與吳磊同框宣傳，大秀美腿與裸背。(取自迪麗熱巴工作室微博)

迪麗熱巴還在直播中難得流露了其感性一面，用手機觀看戲中徒弟阿竇被殺的一幕，更是忍不住當場淚崩，拚命拿衛生紙擦眼淚，直言這是她拿到劇本後，最被觸動的一場戲，後來與阿竇演員跪下來說的台詞，還是兩人的即興發揮。

迪麗熱巴與吳磊在直播中互動親密。(取自微博)

兩人還當眾比起腕力。(取自微博)

即便迪麗熱巴用心在詮釋劇中角色，她與吳磊仍舊被認為沒有CP感，大陸網友看完直播截圖也更加確信了這一點，紛紛留言「沒CP感，但是熱巴好美」、「真的不是同輩人感覺」、「當初找他們演情侶的人是腦子被門夾了嗎」、「小阿姨帶姪子出來給大家拜年」、「吳磊和義大利來的大表姊成功會面」。

(中時新聞網)