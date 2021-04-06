台灣與帛琉之間的旅遊泡泡首發團已回到國內，完成了台灣禁止旅行社組團出國378天之後的第一團，也可說是疫情爆發後的全球第一團，別具意義，百夫長旅行箱創辦人陳志彬也帶領品牌高級主管一同參加！陳志彬表示，旅行箱業者一定要站在第一線支持旅遊業者，參加首發團不只是宣示百夫長集團支持旅遊界，更是支持國民外交、挺政府的政策。

陳志彬說，目前帛琉當地，除了台灣觀光客之外，並沒有其他國家的遊客，這個時候到帛琉旅遊，不需要像過去那樣人擠人，而且所有的觀光景點都像是包場VIP等級待遇，一般國人熟悉的大斷層、水母湖、硨磲貝，現在可說是帛琉當地人與台灣遊客專屬的景點。

不過，帛琉首發團回國之後，次發團、三發團收客成績都不理想，甚至部分旅行社關團。陳志彬認為，支持旅遊泡泡、就是支持國民外交，現在只要出去玩，就能做外交，但是，「核酸檢驗的成本、機票價格，都成為旅客的負擔，如果能在費用上調整與返台之後的5天加強自主管理微調，應該很快能炒熱氣氛！」

(工商 )