隨著工作天數回復正常，宏達電宣布3月營收為4.55億元，難得地比2月增加99.7％，並去年同期增加5.2％，第一季營收為11.75億元，仍比去年同期13.29億元少了11.58％。

中菲行3月營收年增40.9％ 首季營收年增66.4％
凱美首季營收衝歷史第三高 年增94.34％

(工商 )

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