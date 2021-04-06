北台灣單店百貨王SOGO復興店受惠國際精品到貨量創新高，帶動精品業績年成長高達七成，挹注今年第一季業績年增35％，創歷史單季新高紀錄。

SOGO復興店長許淑賢指出，延續因疫情無法出國的內需消費高漲，尤其是首季國際精品春夏新貨到得齊全，使得精品業績成長率創史上新高；而除了國際精品品牌齊全帶動高端消費，亦連動帶動台灣設計師專區業績二倍成長，許淑賢指出，SOGO復興店首度將台灣設計師品牌集結成專區，空間擴大是吸客最大關鍵。

許淑賢進一步分析，沒出國的本地客比觀光客買得多，館內包括LV、GUCCI、愛馬仕、香奈兒等5大霸主業績都很好，值得一提的是，香奈兒以前不太排隊，現在平日常有排隊，且8成是年輕人，比之前35歲起跳還年輕10歲，是近一年來精品業新收獲，而此一購買精品趨勢早在去年信義區周年慶期間即出現，主要是年輕人把出國預算用來買精品犒賞自己，相對挹注精品更是猛速成長。

SOGO復興館VlP門檻1年單店30萬元、全台跨店40萬元，較之其他精品百貨百萬門檻相對親民，但入會的VIP消費力一定比門檻更高，平均消費2倍以上，目前全台VIP有9000人，本周VIP WEEK復興店預期一周七日業績將有望達3億元較去年同期增20％，全年精品業績也在近萬名VIP會員衝刺下有望成長破50％。

至於其他業種包括男女裝、化妝品亦相對成長，許淑賢指出，去年男、女裝掉2至3成，今年以來至少成長25％；而化妝品對比去年成長26％，香氛成長最大達5成；她進一步分析，由於各國鎖國，沒有出國沒有商務出差、社交，包括男裝、包箱、皮鞋起不來，其中包箱部分去年3-5月行李箱最差掉快8成，現在只回復一半買氣。

(工商 )