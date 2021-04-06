韓國航太工業公司(KAI)的首席執行長表示，該公司研發中的KF-X戰機預定價格為6500萬美元，並相信這是非常有競爭力的價格。KF-X戰機將在本月中旬正式亮相並且展開地面測試，屆時應該會有更盛大的介紹。

戰機世界(Fighte Jets World)報導，KAI代表說，「1架F-35戰鬥機的單價大約8千萬美元~1.1億美元之間，雖然有可能降到8000萬美元以下，但維護成本一直都很高，使得美國都考慮研發新的4.5代戰鬥機，或升級現有戰鬥機。相比之下，我們的KF-X可以在一個較低的報價。」

「 KAI的目標是將KF-X戰鬥機的價格定為6500萬美元，維護成本也會比較低，我們的分析表明，這樣的報價將使KF-X在全球出口市場上，具有相當不錯的競爭優勢。」

由於去年新冠疫情的衝擊，航空展業幾近停擺，KAI原本計畫在去年向印尼出口三架「完美雄鷹」直升機(KUH-1,Surion helicopter ，韓國自製的通用式直升機)，但由於疫情，該交易被取消。同樣的，原本菲律賓的「完美雄鷹」訂單也因為疫情而暫停。

KAI表示，今年計畫向泰國推銷2架FA-50戰鬥教練機，另外也要拓展出口到哥倫比亞和馬來西亞的機會。

KF-X是韓國的4.5代戰機，原本有印尼的出資，但是印尼已拖欠研發經費多次，因此實際情況更像是韓國自力研發完成的。

KF-X有5代戰機的機身，但是沒有內部彈艙，因此不完全符合5代戰機的標準，只能說4.5代。

目前有6架原型機處於組裝的最後階段，1號機幾近完成，預計在4月中旬出廠試滑行，明年將進行試飛。

(中時新聞網)