太魯閣號2日撞上滑落軌道的工程車，造成50人死亡，200多人受傷，是台鐵半世紀以來最嚴重事故，不少救難人員、醫護人員紛紛投入救災。一名急診科的麻醉醫師在臉書寫下長文，紀錄當時在醫院急診室的情況，其中一名生還者到醫院時，手部有深可見骨的撕裂傷，經止痛後緩緩吐了一句，「我後面的人都死了...」，讓醫師相當心痛。

一名協助此次事故的醫師在臉書專頁「麻醉醫師靈魂所在的地方」分享，太魯閣號事發當天，他原在一家規模較小醫院支援，不過離他家較近的醫院會收治較重症的患者，於是他決定2家醫院來回跑。而趕往另家醫院的路上，短短10幾分鐘的車程裡，對向車道就有5、6輛救護車不斷地鳴笛往太魯閣列車的方向開去，「那景象好像末日時節，集體奔赴戰場一樣」。

當他趕到收治重症病患的醫院後，急診室大廳裡大概已經有100多位醫療人員，分成重傷組、中傷組及輕傷組，病人隨後陸續到急診室，其中，一名倖存的女孩左手臂有一個深及見骨的撕裂傷，外科醫師想替她檢查傷口有沒有波及血管跟神經，但女孩輕蹙著眉頭說：「先幫我止痛」，而當可以檢查傷口準備打針時，女孩淡淡地說：「我後面的人都死了...」。

聽到這句他還是止不住內心的難過，雖身為醫生，他已看過無數的病人受到災難肢體殘破的死亡，或是在救治的過程中，被折磨到不成人形之後，才不得不死去的病人，所以他對於鮮血、傷口、死亡已經習以為常，不過這名女孩說出的這句話深深的印在他的腦海，「我很難想像在這場意外裡她經歷了什麼，她是不是必須在黑暗的隧道裡摸索，甚至有時候必須跨過那些殘缺的屍體，才能爬出車廂得到救治」。

而這時他的電話響起，原本的醫院要他趕回去支援，正當他坐上救護車時，另一台救護車正駛入，這樣災難式的電影情節就在眼前真實上演。他更描述，病人的腳就被壓在車廂下，整個粉碎，救難人員必須現場幫病人截肢，才能將他拉出車底，送上救護車。

醫院充滿著病患，雖然他看過許多生離死別，不過這次事故讓他深刻體會到，無法好好道別是多麼地悲傷。這次交通事故讓他在一天裡承受太多的情緒，「看了太多的傷者，經歷了太多的死亡，見證了眾生的苦難、悲傷還有眼淚，假如可以的話，我自己都想要躲起來」。回想起來，他已整整上了超過30個小時的班，學弟看不下去，要他趕緊休息，「今天的手術不到半夜不會結束，而開不完的刀明天還會繼續，我吃了一碗泡麵跟幾塊麵包，然後學弟拯救了我」。

醫師清楚記錄，貼文發出不到1天便吸引2.4萬人按讚，向第一線的醫護人員致謝，「感受到你所陳述的傷痛，不管是被救的、救人的，這樣的場景看在眼中都是煉獄，身上的傷能夠痊癒，但是心裡留下傷疤卻很難」、「辛苦你們了，字裡行間感受到您心裡的煎熬，謝謝你們的付出」、「有麻醉醫師的地方不會再有痛，你們是上帝賜予傷患的保護者」、「還好您在，您是悲劇中的亮光和祝福」。

今夜適合飲酒 我已經好幾個月沒有喝酒了，但是我覺得今夜適合飲酒，或許明天也蠻適合的，也許接下來的每一天的每一個夜晚都很適合飲酒 清明連假的前一天，我同事的家人突然生病，拜託我幫他上夜班，隔天我支援另外一家規模較小的醫院，通常小醫院在假期... 由麻醉醫師靈魂所在的地方發佈於 2021年4月5日 星期一

(中時新聞網)