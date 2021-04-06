台鐵408次太魯閣號2日撞上掉落軌道的工程車，造成重大傷亡，運安會今召開記者會，還原事故現場，公布監視器及工程車紀錄器畫面，對於案發後工地主任李義祥聲稱有拉手煞車、依規定停工、一人巡視工地等3大謊言，隨著運安會公布的畫面，都一一被揭穿。

太魯閣事故發生後，李義祥第一時間聲稱，將工程車停放邊坡後有拉手煞車，還用石頭擋住輪胎，不知為何車子會滑落，但運安會主委楊宏智今天在記者會中公布行車記錄器，工程車掉落時引擎是啟動的，直到卡在樹叢中車子才熄火，直接打臉李義祥稱「有拉手煞車」的說法。

運安會6日下午舉行記者會。圖為監視器及工程車紀錄器解讀。(運安會提供)

其次，李義祥曾聲稱事發當天只有他自己一人巡視工地，不過卻被拍到，他當天上午8時09分，開著載滿輪胎的工程車前往工地，在連續假日違法施工，完整過程都被花蓮市中央路及公路總局蘇花公路監視器拍下，而且根據監視器畫面，工程車的副駕駛座還疑似有乘客，今天畫面曝光，也戳破他「一人巡視工地」及「依規定停工」的謊言。

李義祥事故發生當天上午8時09分，被路邊監視器拍下他開著載滿輪胎的工程車前往工地。（圖／ 王志偉播攝畫面）

此外，根據運安會目前所解讀的部分工程車紀錄器資料顯示，事故發生前，除了有一輛工程車，現場另有其他車輛。運安會專門委員李綱表示，當天貨車載很多輪胎進入現場，監視器顯示，事發前不只一輛車，而是有很多輛車，當天8時49分工程車進入工地，9時28分50秒列車撞擊工程車，現場出現粉塵，9時33分事故後，現場還有其他工程車輛有在移動，包括機車、吊車等，不只一輛在行進，畫面顯示，現場也不是一個停工的狀態。

綜合運安會今天舉出的種種證據都顯示，事故發生後，李義祥並沒有說出實情，根據行車紀錄器及監視器畫面，至少證明了李義祥未拉手煞車，並不是一人巡視工地，連續假日也未依規定停工，而是開著滿載輪胎的工程車前往工地，而且現場不只一輛車。

戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相｜2021.04.06

(中時新聞網)